برلمانيون: تأجيل الامتحانات قرار إيجابي لمواجهة تداعيات كورونا

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، قرارات الحكومة التي أعلنتها أمس بشأن تأجيل امتحانات طلاب المدارس والجامعات لما بعد إجازة منتصف العام، مؤكدين أن هذا القرارات إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على صحة الطلاب وتأمين العملية التعليمية ضد تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.و أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمدارس لما بعد إجازة منتصف العام إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه كان من الخطورة الكبيرة استمرار ذهاب الطلاب للمدارس والجامعات في ظل زيادة الإصابات والوفيات اليومية لفيروس كورونا المستجد في مصر.و أشار عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة الصحة حذرت من انتشار الجائحة خلال شهري يناير وفبراير المقبلين 2021، وكان من المستحيل معه استمرار الوضع التعليمي على ما هو عليه، منوها إلى أن هذا القرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستجنب مصر بالتأكيد أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة، وتبعث على بث الطمأنينة لدى الأسرة المصرية، لافتا إلى أنه لم يتم إلغاء الدراسة أو الامتحانات ولكنها الدراسة مستمرة من المنزل مع تأجيل موعد الامتحانات فقط، وتؤكد أن حياة المواطن المصري تحتل المرتبة الأولى في اهتمامات الحكومة خاصة في ظل ظروف استثنائية فرضها انتشار الفيروس.من جانبها ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل في المراحل التعليمية المختلفة، وإقامة امتحان المرحلة الثانوية أولى وثانية من المنزل بنظام التابلت، على أن تقام باقي الامتحانات بعد إجازة نصف العام في حال استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.كما أثنت النائبة على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل الدراسي، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، حرصا على سلامة الطلاب خاصةً بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية، مؤكدة أن سلامة أبنائنا تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، موضحة أن القرار جاء في توقيت هام مع ذروة تفشي الوباء خلال شهري يناير وفبراير.من جهتها ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل بداية من 2 يناير المقبل، بالإضافة إلى إجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام في حالة استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.ووصفت عضو البرلمان قرار الرئيس بالممتاز للغاية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد الآن من مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن القرار راعي تخوفات أولياء الأمور والطلاب سواء في المدارس أو الجامعات من انتشار فيروس كورونا وإصابة أبنائهم.وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القرار لم يُثر أي دهشة على الإطلاق خاصة وأن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على صحة الطلاب وأمنهم وسلامتهم، وأكبر دليل على ذلك هو تأجيل الترم الثاني من العام الدراسي الماضي، وتكرارها مرة أخرى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.