مقتل عراقي وإصابة 25 آخرين خلال الاحتفالات بالعام الجديد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الجمعة، أن مدنيا قتل وأصيب أكثر من 25 آخرين في حصيلة غير نهائية جراء استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات العراقيين بحلول العام الجديد.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية في تصريح صحفي، "إن وزارة الصحة سجلت حتى صباح اليوم حصيلة غير نهائية لمعدل الإصابات من جراء استخدام الألعاب النارية الليلة الماضية، رافقها أيضا استخدام الرصاص الحي مما تسبب بمقتل مدني وإصابة أكثر من 25 آخرين بينها إصابات خطيرة، مضيفا أن القوات الأمنية حاولت منع الاستخدام المفرط للألعاب النارية في الشوارع والطرقات لما لها من عواقب خطير فضلا عن تعرض أحد الأبنية التجارية للحريق".ورجح المسؤول العراقي ارتفاع أعداد الإصابات إلى أن الكثير من المصابين لم يرجعوا المستشفيات إلا بعد حصول مضاعفات من جراء الإصابة.وشهدت المدن العراقية الليلة ألعابا نارية كثيفة عشية الإحتفال بالعام الجديد، رغم الإجراءات الأمنية بمنع أية تجمعات جماهيرية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.