2020 العام الأسود على تركيا.. وتحذير دولي لأردوغان

- 2020 شهد تراجعا حادا لحرية الصحافة

كما أظهر التقرير أن 62 صحفيًا وقعوا ضحايا للعنف الجسدي في 58 واقعة على مدار عام 2020.

- تركيا تحتل المرتبة الأولى في انتهاكات حرية التعبير

- زيادة جرائم العنف الأسري

- السنوات المقبلة مقلقة جدا لأرودغان

لم يكن عام 2020 جيدا بالنسبة للشعب التركي في ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لعدد من التقارير التي أكدت أن البلاد شهدت تراجعا حادا لحرية الصحافة، فضلا عن زيادة جرائم العنف الأسري، بالإضافة إلى أن المستقبل التركي في 2021 مقلق جدا لأردوغان وفقا لما أكده مسؤول سابق في البنتاجون، وإحباط الولايات المتحدة وأوروبا بشكل متزايد من تدخلات أردوغان الخارجية والسلوك غير المنتظم تجاه الحلفاء والخصوم.أظهر تقرير حقوقي أصدرته جمعية الصحفيين الأتراك (TGC)، أمس الخميس، أن عام 2020 شهد مزيدًا من التراجع في حرية الصحافة في تركيا، موضحا أن الصحفيين في البلاد يتعرضون بشكل متكرر للمضايقات وحملات القمع المستمرة، بحسب صحيفة "تركيش مينت".وأشار التقرير إلى أن تم رفع 361 قضية ضد 86 صحفيًا، وفصل 306 آخرين من وظائفهم في عام 2020، بينما اضطر 97 صحفيًا إلى الاستقالة بسبب تعرضهم لضغوط كبيرة من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفرض الرقابة عليهم من قبل رؤسائهم الموالين للحكومة، فضلا عن مراقبة وسائل الإعلام المستقلة 368 مرة من قبل المحاكم التركية.وأضاف التقرير أن هيئة الرقابة الإذاعية التركية، والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون RTÜK فرضت 67 غرامة على المؤسسات الإعلامية، وحكمت بإغلاق محطة تلفزيونية، وأمرت بوقف 49 منصة آخرى، وأصدرت تحذيرات للمحطات التلفزيونية ست مرات في عام 2020.ونوه التقرير أن "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون" تنازل عن استقلاليته وأصبح أداة في يد الحكومة لمعاقبة المحطات التلفزيونية التي تنتقد حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، بينما تغض الطرف عن الشكاوى المتعلقة بمحطات التلفزيون الموالية للحكومة.ولفت التقرير إلى أن تركيا احتلت المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي نشرته مراسلون بلا حدود (RSF) في أبريل الماضي، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في سجن الصحفيين في العالم.فيما أشاد مجموعة من الخبراء الحقوقين بالتقرير الأخير الذي أصدرته جمعية Expression Interrupt، وهي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حرية التعبير في تركيا، والتي قالت فيه إن تركيا تحتل المرتبة الأولى في انتهاكات حرية التعبير، من بين دول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا، نظرا لاتخاذ حكومتها العديد من القرارات التي تنتهك حرية التعبير خصوصا على مدار السنوات الثلاث الماضية.وقال المحامي الحقوقي بيريل موريل، في تصريحات لصحيفة "آراب نيوز" إن تركيا لديها سجل سيىء للغاية في ملف حقوق الإنسان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الحساسة سياسيًا، موضحا أن "رفض أنقرة الاعتراف بالانتهاكاتها في قضيتي الزعيم السياسي الكردي، صلاح الدين دميرتاش والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا هو مثال حديث على ذلك.وأشار موريل إلى "استخدام قوات الأمن العنف واعتقالها للعديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، إلى جانب تزايد حوادث العنف المنزلي، وانتهاكها لحرية الفكر والاعتقاد، وحرية التعبير والإعلام وحرية تكوين الجمعيات "باعتبارها الموضوعات التي من المرجح أن"تتصدر جدول أعمال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تركيا".فيما قالت عائشة بنجول دمير، محامية حقوقية والمديرة المشاركة لمشروع دعم التقاضي في قضية حقوق الإنسان في تركيا "نترك عام 2020 وراءنا بقلب مثقل، إن أزمة حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا قد تعمقت بشكل أكبر".ووفقًا لدمير، فإن استمرار احتجاز كافالا ودميرتاش - على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنهم- سيكون على جدول أعمال لجنة وزراء مجلس أوروبا في عام 2021.وأضافت: "من المرجح أن تواجه تركيا ضغوطًا متزايدة وقرارات أكثر صرامة من اللجنة" وقالت: "كما فعلت في قضية كافالا عام 2020، أتوقع أن تخلص اللجنة إلى أن استمرار احتجاز دميرتاش يشكل انتهاكًا مستمرًا لأحكام المحكمة الأوروبية".وتابعت "إذا قررت الحكومة التركية الإصرار على سياستها الحالية لرفض تلك الأحكام، فإن عام 2021 سيكون بالتأكيد عامًا أكثر صعوبة في علاقاتها مع مجلس أوروبا".والتقرير الحقوقي الذي أعده المحامي الحقوقي بنان مولو، أشار إلى أن من أصل 845 حكمًا يتعلق بتركيا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1959 و2019، كان هناك 356 حكما لم تلتزم فيه حكومة أردوغان بقرارات المحكمة، مشيرا إلى أن القضاء في تركيا بحاجة شديدة إلى الاستقلال التام عن الحكومة من أجل محاربة تلك الانتهاكات الحقوقية.أعلن حزب الشعب الجمهوري عن مقتل ما لا يقل عن 297 سيدة تركية نتيجة جرائم عنف، خلال 2020، فضلًا عن وفاة 161 سيدة أخرى في حوادث يشتبه أنها جنائية في العام نفسه في وقت أصبح فيه العنف الأُسري مشكلة رئيسية في البلاد، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".وأكد بيان صادر عن الحزب التركي المعارض، أن النساء في تركيا لديهن حقوق ولن يتنازلن عنها، فضلًا عن مطالبتهن بحياة متساوية وحرة وديمقراطية وعادلة، إحدى النساء الضحايا، إيلين سوزر، 48 عامًا، أكاديمية في قسم التعليم قبل المدرسي بجامعة خاصة في إسطنبول، قُتلت على يد رجل يُدعى كمال أيلديز، 32 عامًا.اتصلت عائلة إيلين بالشرطة عندما لم يتلقوا أخبارًا عنها، اضطرت الشرطة لاقتحام شقة إيلين في حي مالتيبيه في إسطنبول، حيث عثروا على جثتها وصديقها، الذي كان أيضًا في الشقة، وحاول مهاجمة ضباط الشرطة بمادة كاوية، وحددت الشرطة أن صديقها طعنها حتى الموت ثم أشعل النار في جسدها، واعتقلته الشرطة الأربعاء الماضي ونفت عائلة الضحية وجود علاقة عاطفية بينهما.وكانت الضحية الثانية، امرأة تدعى سيلدا تاش، قتلت برصاص زوجها في محافظة ملاطية بشرق تركيا، الأسبوع الماضي، والمرأة الثالثة التي قتلت أيضا هي فيسيل دونماز، التي أطلق عليها نجلها النار من بندقية في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرق البلاد تعد دوافع القتل غير معروفة وتقوم الشرطة بالتحقيق فيها، وفقًا لمركز "ستوكهولم للحرية".كشف مايكل روبين، المسئول السابق في البنتاجون والباحث المقيم في معهد "أميركان إنتربرايز"، أن السنوات الأربع المقبلة تبدو مقلقة للغاية بالنسبة لتركيا وعلاقتها بواشنطن مختلفة تمامًا عن السنوات الأربع الماضية.وأضاف "روبين" لشبكة "سي إن بي سي" CNBC، أن الشيء الوحيد الذي جعل العلاقة متماسكة على مدى السنوات العديدة الماضية كانت علاقة ترامب الشخصية بأردوغان.. ومع خروج ترامب، يجب أن يشعر أردوغان بقلق شديد للغاية.. هذا لأن نقاط الصراع بين أنقرة وواشنطن كبيرة وواسعة، وهي نقاط تكشف عن مواقف متناقضة تجاه الجغرافيا السياسية والتحالفات والحكم".وتصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا منذ فترة، بالرغم من أنه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تخفيف العديد من بؤر التوتر المحتملة بين حلفاء الناتو بفضل العلاقة الودية بين ترمب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالنظر إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، هناك احتمال أن تنفجر بعض هذه التوترات، كما أن هناك فرصة لأردوغان بالتراجع.ومن بين تلك القضايا حقوق الإنسان في تركيا، والتي انتقدها الديمقراطيون على وجه الخصوص، وشراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي "إس-400" الذي أغضب حلفاءها في الناتو وأدت إلى عقوبات أميركية، وكذلك عملها العسكري ضد حلفاء أميركا الأكراد في شمال سوريا، ودعمها للجماعات المتطرفة التي تدافع أنقرة عنها بإنها ليست إرهابية وهي ضرورية لحماية مصالحها في المنطقة.ومن بين الأسباب أيضا، تحركات أردوغان العدوانية ضد اليونان وقبرص بسبب موارد الغاز في شرق البحر المتوسط. كما أن لتركيا دور في مساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية، بالإضافة الى تفجر الخلافات حول قاعدة "إنجرليك" الجوية المشتركة، حيث تستضيف تركيا عددًا كبيرًا من القوات والطائرات الأمريكية ونحو 50 من رؤوسها النووية - والتي هدد أردوغان بقطع الوصول اليها إذا تعرضت بلاده لعقوبات أمريكية، لذلك القضايا كثيرة ومتشعبة.وبناء على تصريحاته السابقة، يبدو أنه سيكون هناك موقف أكثر صرامة من واشنطن. وفي مقابلة في يناير الماضي وصف بايدن أردوغان بأنه "مستبد"، وانتقد أفعاله تجاه الأكراد، وقال إن على الزعيم التركي "دفع الثمن".كما اقترح أن تدعم الولايات المتحدة قادة المعارضة الأتراك "ليكونوا قادرين على مواجهة أردوغان وهزيمته، ليس عن طريق الانقلاب، ولكن بالعملية الانتخابية ".لقد تعهد بايدن بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي قضية مثيرة للجدل بشكل كبير بالنسبة لتركيا والتي تجنب رؤساء الولايات المتحدة الاعتراف بها لمدة قرن. أيضا، لقد أيد المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء العقوبات، ردا على كل من الهجمات العسكرية التركية على الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، وشرائها واختبار نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400"، وستكون العقوبات بمثابة ضربة مدمرة لاقتصاد تركيا الذي يعاني بالفعل.من جانبها، هددت تركيا بالانتقام من أي عقوبات، بما في ذلك عرقلة الأميركيين من الوصول لقاعدة "إنجرليك" الجوية الاستراتيجية للغاية، ومع ذلك، قال المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم كالين، الأربعاء الماضي، إن تركيا تعتقد أنه يمكن أن يكون لديها "أجندة جيدة وإيجابية" مع إدارة بايدن، ووصف العقوبات على شراء منظومة "إس-400" الروسية بأنها "تأتي بنتائج عكسية".وتقول أجاثي ديماريس، مديرة التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، إن الولايات المتحدة وأوروبا أصبحتا "محبطتين بشكل متزايد" من تدخلات أردوغان الخارجية الجريئة والسلوك "غير المنتظم" تجاه الحلفاء والخصوم على حد سواء، وأضافت: "هذا طريق خطير".ومن المرجح أن تتخذ إدارة بايدن القادمة موقفًا أكثر صرامة تجاه تركيا مما فعله دونالد ترمب. لكن هذا يأتي مع مجموعة المخاطر الخاصة به على الولايات المتحدة - أي أن معاقبة حليف مثل تركيا تدفعه أكثر إلى أحضان روسيا، ومع ذلك لا يبدو بايدن قلق من هذه الفرضية وتصريحاته تجاه تركيا وأردوغان كانت واضحة، وعلى حد تعبير الأكاديمي التركي أحمد علي أوغلو، "ينبغي على تركيا أن تستعد لأربع سنوات صخرية مقبلة".يُذكر أيضًا أن العلاقة بين الجانبين خلال فترة ترمب لم تكن وردية دائمًا، وفي أغسطس من عام 2018، هدد ترمب بفرض عقوبات على تركيا بسبب احتجازها قسًا أمريكيًا - وهو تهديد أرسل الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار على الإطلاق، وزاد من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.والآن، مع انخفاض عملتها إلى مستويات قياسية، وتفاقم التضخم المرتفع والبطالة بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن أي اشتباكات مع الولايات المتحدة تخاطر بفرض عقوبات تكون أكثر خطورة على الاقتصاد التركي، وهذا سوف يضعف موقف أردوغان تماما أمام بايدن.