رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تسجل 783 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة.

ووصلت حصيلة الإصابات اليومية في العاصمة 1337 حالة أمس الخميس، متجاوزة ألف حالة للمرة الأولى، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم، وهناك 60 ألفا و960 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن في طوكيو.

وتقول حكومة طوكيو إن الوضع خطير، وتدعو الشعب للبقاء في المنازل، خلال فترة العام الجديد بدون إقامة أي حفلات في مجموعات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الصور

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

image description

بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

مصر توقع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

تركمانستان تُحارب فيروس كورونا بـ«نبتة الحرمل»

عرض ضوء في لندن تكريمًا للعاملين بقطاع الرعاية الصحية

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»