ضبط 5270 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5270 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1780 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 279 مخالفة السير بدون تراخيص، 13 مخالفة موقف عشوائى، 47 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.