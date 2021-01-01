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منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:09 م
الثوم والبصل
الثوم والبصل
هبه محمد
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هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، سؤال يتردد في عقول الكثير حيث يبحث الكثير على محركات " جوجل " عن أسهل طريقة لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت الذي تتزايد فيه إصابات كورونا المستجد، فلا يزال الجميع يبحث عن عدم الدخول في متاهات الأعراض الخاصة بالعدوى، لذلك تصبح الطبيعة أفضل شئ لإستخراج حلول بسيطة لإبعاد أي مخاطر محتملة.

ويكشف لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟، ولمعرفة إجابة السؤال الذي يتداول في عقول الكثير تابع التقرير.

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

اعتبر استشاري التحاليل الطبية والكيميائية، الدكتور على جلال يوسف، أن البصل والثوم أحد أهم عوامل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، حيث يمكن لأي مصاب بعدوى كورونا أن يتناول البصلة الصغير كاملة دون رمي أي أجزاء منها مع " باراسيتامول " لارتفاع الحرارة عند الضرورة.

وقال الدكتور على جلال يوسف، إن تناول بصلة حمراء أو بيضاء أو خضراء صغيرة نيئة دون طبخها، بحجم الليمونة تقطع عند الأكل مباشرة وليس قبل بدقائق، بدون إضافة الخل أو الليمون على البصلة المقطعة ومرتين يوميًا كافية تماما للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

استنشاق البصل وقاية من عدوى فيروس كورونا

وأعلن استشاري التحاليل الطبية والكيميائية، الدكتور على جلال يوسف، عن طريقة أخرى للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وهي استنشاق البصل لمدة 10 دقائق من كيس يوضع به البصل بعد تقطيعة مباشرة إلى قطع صغيرة وإخراج الزفير والشهيق من خلال الكيس بقوة وذلك من خلال الفم، ويقوم المصاب بالعدوى بعمل هذه الطريقة مرة أو مرتين يوميًا، لفترة بين 3 إلى 5 أيام متتالية، ويأخذ مصاب كورونا " باراسيتامول " لارتفاع الحرارة عند الضرورة، وذلك مع عدم أخذ أي فيتامينات أو علاجات أخرى خلال فترة العلاج، ويستمر مصاب عدوى فيروس كورونا في تناول البصل والثوم طوال فترة العلاج كوقاية حتى ينتهي الوباء تمامًا.

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