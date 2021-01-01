هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، سؤال يتردد في عقول الكثير حيث يبحث الكثير على محركات " جوجل " عن أسهل طريقة لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت الذي تتزايد فيه إصابات كورونا المستجد، فلا يزال الجميع يبحث عن عدم الدخول في متاهات الأعراض الخاصة بالعدوى، لذلك تصبح الطبيعة أفضل شئ لإستخراج حلول بسيطة لإبعاد أي مخاطر محتملة.

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

استنشاق البصل وقاية من عدوى فيروس كورونا

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