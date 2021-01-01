هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟
الجمعة 01/يناير/2021 - 01:09 م
هبه محمدطباعة
هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، سؤال يتردد في عقول الكثير حيث يبحث الكثير على محركات " جوجل " عن أسهل طريقة لتجنب عدوى فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت الذي تتزايد فيه إصابات كورونا المستجد، فلا يزال الجميع يبحث عن عدم الدخول في متاهات الأعراض الخاصة بالعدوى، لذلك تصبح الطبيعة أفضل شئ لإستخراج حلول بسيطة لإبعاد أي مخاطر محتملة.
ويكشف لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟، ولمعرفة إجابة السؤال الذي يتداول في عقول الكثير تابع التقرير.
هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟اعتبر استشاري التحاليل الطبية والكيميائية، الدكتور على جلال يوسف، أن البصل والثوم أحد أهم عوامل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، حيث يمكن لأي مصاب بعدوى كورونا أن يتناول البصلة الصغير كاملة دون رمي أي أجزاء منها مع " باراسيتامول " لارتفاع الحرارة عند الضرورة.
وقال الدكتور على جلال يوسف، إن تناول بصلة حمراء أو بيضاء أو خضراء صغيرة نيئة دون طبخها، بحجم الليمونة تقطع عند الأكل مباشرة وليس قبل بدقائق، بدون إضافة الخل أو الليمون على البصلة المقطعة ومرتين يوميًا كافية تماما للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.