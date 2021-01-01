أبرزها الحفاظ على قدميك دافئة.. 10 نصائح للنوم بشكل سريع

1- الحفاظ على قدميك دافئة

2- اضغط على أصابع قدميك

3- حاول البقاء مستيقظا

4- راجع يومك في الاتجاه المعاكس

5- أسلوب التنفس

6- اغسل وجهك بالماء البارد

7- همهمة مثل النحلة

8- ضع وسادة تحت ركبتيك

9- تناول طعام يساعدك على النوم

10- تناول الجبن قليل الدسم

يعاني العديد من الأشخاص من عدم الخلود للنوم بشكل سريع مما يجعلهم دائمًا ما يواجهون مشكلة بخصوصه، ومنها إلى الإصابة بالأرق وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن إتباع طرق تعمل على الخلود للنوم بشكل سريع وفقا لموقع "Brightside".قبل الذهاب للنوم، أضف بعض الجوارب إلى "البيجامة"، فإذا كانت قدميك دافئة فأنت تعيد توجيه تدفق الدم من قلبك إلى أطرافك، لذلك يخبرك عقلك أنه حان وقت النوم بسبب إعادة توزيع الحرارة في جميع أنحاء جسمك، وهذه هي الإشارة المثالية لعقلك بأنك مستعد لنوم هانئ ليلًا.مع تدفئة قدميك، حاول أن تشد أصابع قدميك وتسترخيها بدلًا من ذلك، افعل هذا مع العد 10 في كل مرة ثم حاول النوم، يجب أن يزول كل التوتر في جسمك وستشعر بمزيد من الاسترخاء، هذا جزء من تقنية معروفة جدًا تستخدم لمحاربة الأرق، تسمى استرخاء العضلات التدريجي.ستندهش من أن كل ما عليك فعله لتغفو أسرع هو محاولة البقاء مستيقظًا، أظهرت دراسة أنه إذا أخبرت عقلك أنك لا تريد النوم، فسوف يفسر طلبك بطريقة معاكسة تمامًا، قد يبدو هذا وكأنه تناقض لكنه يسمى علم النفس العكسي، لذا استلق على السرير وكرر لنفسك "لا أريد أن أنام" واشعر كيف بدأت عيناك تغلقان.حيلة أخرى في علم النفس العكسي يمكنك استخدامها هي إعادة يومك في رأسك، حاول التفكير في أكثر الأشياء العادية التي فعلتها ما تناولته على العشاء، والقطار الذي استقلته إلى المنزل، ستساعدك هذه التقنية على الاسترخاء وتصفية ذهنك من المخاوف.جرب أسلوب التنفس 4-7-8 ولاحظ مدى سرعة نومك، كل ما عليك فعله هو الاستنشاق لمدة 4 ثوانٍ، وحبس أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ أخرى، ثم الزفير لمدة 8 ثوانٍ، حاول القيام بذلك عدة مرات، ولكن لا ينبغي أن يستغرق الأمر أكثر من 60 ثانية لتغفو.ضع القليل من الماء البارد على وجهك واستعد للنوم، لا لن تبقيك مستيقظًا ولكن بدلًا من ذلك، ستطلق هذه الظاهرة المسماة "Mammalian Dive Reflex"، يؤدي ذلك إلى خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم لديك، مما يجعلك مستعدة للنوم كالأطفال.استلق على السرير، وأغمض عينيك، واستنشق ثم ابدأ في الطنين مثل النحلة، على الرغم من أن النحلة تطن وليس طنينًا، فإن هذه التقنية تتساءل عن الأرق، يُعرف أيضًا باسم "نفس النحلة الطنانة" وهو يساعد بشكل أساسي على تصفية ذهنك من جميع الأفكار السلبية، مما يحفز العقل الإيجابي إنتاج مادة السيروتونين، وهرمون السعادة والميلاتونين، مما يساعدك على النوم.الوسادة ليست مخصصة للرأس أو الرقبة فقط، ولكنها يمكن أن تساعد بشكل كبير في السماح لك بالنوم في وضع أفضل، إذا كنت تنام على ظهرك، ضع وسادة صغيرة تحت ركبتيك، سيقلل ذلك من الضغط الواقع على عمودك الفقري وسيسمح أيضًا لأسفل ظهرك أن يتخذ منحنى طبيعيًا، إذا كنت تنام على جانبك، ضع وسادة بين ركبتيك، سيساعد عمودك الفقري على أن يكون أكثر استقامة.يمكن أن تكون الأطعمة التي عادة ما تتناولها في وجبة الإفطار خدعتك السحرية في الليل، تناول موزة قبل الذهاب إلى الفراش، فهي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما مادتان تساعدان على النوم في أسرع وقت، يمكنك أيضًا تجربة شاي الموز بأن قطع موزة في كوب من الماء المغلي، اتركه لبضع دقائق، ثم اشرب الشاي مع العسل، مما يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.اللوز أيضا يساعد بشكل كبير في حالات الأرق لأنه يبطئ من معدل ضربات القلب، حاول قدر الإمكان تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والدهنية قبل الذهاب إلى الفراش، حيث سيكون من الصعب هضمها وسيكون جسمك في حالة ضائقة.على الرغم من عدم التوصية بالجبن عالي الدسم في وقت متأخر من الليل، إلا أن الجبن قليل الدسم قد يكون له تأثير معاكس، إنه غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يعتبر مساعدًا للنوم، جرب خلط الجبن القريش مع بعض الفاكهة أو العسل وسوف تحصل على وجبة خفيفة مثالية قبل النوم، إذا لم يحدث النوم حتى مع هذه النصائح غير العادية، فننصحك بمراجعة طبيبك، لأن صحتك لها أهمية قصوى.