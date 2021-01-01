التحفظ على 7 أطنان سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 7 طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وحجز السائق على ذمة التحقيقات بتهمة تجميع سلعة مدعمة ومحاولة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.و تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بالقبض على قائد سيارة أثناء سيرة وبحيازته كمية من السلع التموينية المدعمة.وبتفتيشه عثر بحوزته على (7 طن سكر تمويني مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق)، وبمواجهته قرر بقيامه بتجميعها دون وجه حق للإتجار بها بالسوق السوداء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.