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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع صادرات كوريا الجنوبية 5.4% في 2020 بسبب كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:49 ص
صادرات كوريا الجنوبية
صادرات كوريا الجنوبية
وكالات
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أظهرت بيانات صدرت، اليوم الجمعة، أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 5.4% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد خفف هذا التراجع جزئيا وتيرة التعافي الأخير لصادرات الرقائق.

وقد سجلت صادرات كوريا الجنوبية 512.8 مليار دولار في العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتسجل 467.2 مليار دولار، لتحقق البلاد فائضًا تجاريًّا بقيمة 45.6 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وهذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي تسجل في كوريا الجنوبية فائضا، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وفي شهر ديسمبر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 12.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 51.4 مليار دولار، وزادت الواردات بنسبة 1.8%على أساس سنوي لتصل إلى 44.4 مليار دولار، لتسجل كوريا الجنوبية فائضا تجاريا شهريا قيمته 6.9 مليار دولار.

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