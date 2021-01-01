احتفاء رمزي.. كيف يحتفل السودان بعيد الاستقلال في ظل كورونا؟

- توقعات بإلغاء احتفالات عيد الاستقلال السودانى..

- لجنة الطوارئ تقرر إغلاق الأسواق بداية من الغد..

- الخرطوم تمنع الاحتفالات بسبب كورونا..

- أم درمان قررت أن تكون الاحتفالات رمزية بسبب كورونا

يأتى اليوم الوطني للسودان هذا العام والذي يصادف اليوم الأول من شهر يناير، لأول مرة فى ظروف غير اعتيادية، ووعلى رأس تلك الظروف الاستثنائية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأيضا يأتي عقب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.ويتذكر السودانيون خلال اليوم معاناتهم من الاستعمار البريطانى ونضالهم ضده، وصولا لنجاحهم في الحصول على الاستقلال.ويقوم السودانيون بتزيين الشوارع وشرفات المنازل بالأعلام الوطنية، ويطلقون الألعاب النارية.هذا العام يأتي مختلفا بسبب قرارات الحكومة السودانية وحكام الولايات بالإغلاق أو حظر التجول، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.ومن المتوقع أن يحدث انحسارا للاحتفالات بالعيد هذا العام، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقررت لجنة الطوارئ الصحية بولاية الجزيرة برئاسة الدكتورعبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة قفل الأسواق العمومية بالمحليات اعتبارا من غد السبت، وتأجيل فتح المدارس إلى 17 يناير الجارى عوضا عن 3 يناير.كما وجه القرار بحظر الباعة الجائلين وفتح الأسواق وإلزام الباصات السفرية بحمل 50% من الركاب والتباعد وارتداء الكمامات كما تقرر إلزام موظفي الدولة بارتداء الكمامات ومنع دخول غير الملتزمين بذلك.كما قررت اللجنة لعب المباريات دون جمهور وحظر كافة أشكال التجمعات الرسمية والشعبية ومنع الصالات وتوجيه الأئمة بتقصير الصلوات وتنظيم صفوف الخبز.أعلنت ولاية الخرطوم منع التجمعات والاحتفالات والحفلات الجماهيرية بمناسبة رأس السنة، وأجاز اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات الولاية بالذكرى الـ65 للاستقلال المجيد الذي انعقد برئاسة مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات مهندس حاتم أبو قرون أجاز خطة الاستقلال وتأمين ولاية الخرطوم.وطالبت الولاية بتطبيق الالتزامات الصحية لمواجهة كورونا ومنع التجمعات والاحتفالات والحفلات الجماهيرية في كل المواقع والتركيز على الاحتفاء بالاستقلال إعلاميا وتوظيف برامج القنوات الفضائية لذلك الغرض.وأكدت وحدات الولاية على التزامها برفع علم السودان وتزيين المواقع والكباري وتكثيف أعمال النظافة وصيانة الطرق.كما قررت محلية أم درمان أن يكون شكل الاحتفالات رمزية مع الالتزام بالضوابط الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا مع وضع عدد من الحلول والضوابط لحسم المهددات الأمنية.