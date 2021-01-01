ضبط عصابة احترفت سرقة المواطنين بانتحال صفة ضباط الشرطة بالإسماعيلية

ضبطت أجهزة الأمن أربعة من عناصر تشكيل عصابي بالإسماعيلية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومُقيم بدائرة المركز) أنه أثناء تواجده بمنزله فوجئ بحضور خمسة أشخاص مجهولين "يرتدون الملابس المدنية" ادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش منزله وعقب انصرافهم اكتشف سرقة (مبلغ مالى - سيارة ملكه- عدد 4 هواتف محمولة).توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الإسماعيلية).عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين منهم حال استقلالهم سيارة ملاكى وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرروا القيام بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى منزل المجنى عليه "مستقلين السيارة المضبوطة بحوزتهم" وارتكبوا الواقعة على النحو المُشار إليه.تم بإرشادهم ضبط (السيارة المستولى عليها – مبلغ مالى)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.