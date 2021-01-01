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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بانكوك تغلق المدارس أسبوعين للحد من زيادة حالات الإصابة بكورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الجمعة، إنها ستغلق جميع المدارس لمدة أسبوعين بعد عطلة العام الجديد في إطار تشديد إجراءات مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.

وسجلت تايلاند 279 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة، معظمها برتبط بتفش جماعي بين عمال مهاجرين في إقليم ساموت ساخون جنوبي بانكوك وتفش آخر مرتبط بأوكار قمار غير قانونية بدأ في إقليم رايونج في شرق البلاد.

وبدأت البؤرتان الجديدتان في الامتداد إلى بانكوك مما دفع إدارة المدينة لتشديد الإجراءات للحد من انتشار المرض.

وقال المتحدث باسم إدارة العاصمة "بدأنا نرصد حالات جديدة مرتبطة بالطلبة وأنشطة خدمية أخرى"،
وأضاف "لذلك قررنا إغلاق المزيد من الأماكن".

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