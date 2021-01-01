بدء تجارب ضخ المياه النقية للعاصمة الإدارية الجديدة

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية للمتابعة والوقوف على أعمال الإنشاءات والتركيبات وتجارب التشغيل لمنظومة ضخ المياه النقية للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بدءا من رافع 1 بداخل محطة التنقية (التوسعة) بطاقة ٦٠٠ ألف م٣ بمدينة العاشر من رمضان.كما قام مسئولو الإسكان، بالمرور علي الخط الناقل للمياه النقية قطر ١٠٠٠ مم، من مدينة العاشر من رمضان حتي العاصمة الإدارية الجديدة وخزان الاستقبال، للتأكد من انتهاء الإنشاءات والتركيبات الكهروميكانيكية والمضخات وملحقاتها لرفع تصرفات مياه الشرب حتى تصل إلى ١٠٠ ألف م٣يوم.ووجه المهندس جمال طلعت، بسرعة الإنتهاء من تجارب التشغيل لمنظومة مياه الشرب الخاصة بنقل المياه للعاصمة الإدارية الجديدة، والتأكد من جاهزيتها على أعلي مستوى تمهيدًا لدخولها الخدمة في أسرع وقت، مشيرًا إلي أن ذلك يأتي في إطار الانتهاء من المشروعات القومية، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة الانتهاء من منظومة ضخ مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة.