الهجرة: حريصون على وصول «اتكلم عربي» إلى كل بيت مصري بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة "اتكلم عربي" ليس هدفها محو أمية اللغة العربية أو تعليم اللهجة المصرية، ولكن هي بالأساس تستهدف الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية حفاظًا على تقاليدنا وعاداتنا وشخصيتنا العربية والمصرية وقبول الآخر، ضد محاولات طمس الهوية التي تتعرض لها مصر والمنطقة العربية.وأضافت خلال كلمتها بالعدد الرابع والعشرون من مجلة مصر معاك التي تصدرها الوزارة شهريا أن أبناؤنا بالخارج هم ثروتنا البشرية، وسفراؤنا للتحدث عن الدولة المصرية، والرد على ما يُثار حولها من شائعات، ولذلك كان من المهم أن يتعلموا لغة وطنهم لكي يتمكنوا من التواصل مع أهلهم، فقمنا في وزارة الهجرة بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعليم اللغة العربية البسيطة لأبنائنا بالخارج وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية مما يعزز انتماءهم لوطنهم الأم وارتباطهم به.وقالت إنه تحقيقًا لمقولة "من رحم المعاناة يولد الرجال"، ظهر لنا الطفل ميسرة محمود مقلد من أبناء المصريين بالخارج صاحب الـ 14 عاما، والذي قام بعمل إنساني لا يقوم به سوى الرجال، وحصل على لقب وجائزة شخصية العام في النمسا، نظرًا لجهوده في مساعدة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال انتشار جائحة كورونا في موجتها الأولى مبينًا شهامة وجدعنة المصريين وقت الشدائد ومواقفهم لمساعدة الغير.وأضافت أن الطفل ميسرة مقلد شارك في أول معسكر لأبناء المصريين بالخارج في إطار المبادرة، وفوجئت بأنه يتحدث اللغة العربية واللهجة المصرية بشكل جيد جدًا على الرغم من ولادته في النمسا، ولذلك تم إعلانه سفيرًا للمبادرة في أوروبا، حيث إنه النموذج المثالي والمشرف للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري ولد في فيينا ونشأ بها وبالرغم من ذلك فهو متمسك باللغة العربية خاصة اللهجة المصرية، فاللغة العربية لغة ثرية ومليئة بالمشاعر وصنعت الحضارة والإنسانية.وأكدت مكرم عبد عن سعادتها بوصول فيديوهات المبادرة إلى 60 مليون مشاهدة ومشاركة على هاشتاج "اتكلم عربي"، والتي يقدمها شخصيات عامة لها قبول عند المجتمع وتعبر عن التنوع بداخله، ما يعمق رسالة المبادرة ويؤكد على روح المحبة في المجتمع المصري وعدم التمييز، مستخدمة أبسط الألفاظ التي يمكن للشباب ترديدها وفهمها بسهولة، فلا يشعرون أنهم غرباء عن الوطن.وأوضحت انه منذ انطلاق المبادرة، قامت الوزارة بتنفيذ برامج لعرض الاحتفالات الوطنية والدينية بصورة جذّابة تخاطب أبناء المصريين بالخارج، بما يحفظ التراث والثقافة، ويرسخ الهوية المصرية ومفاهيم التعايش وقبول الآخر، وحرصنا على التواصل مع أبنائنا بالخارج وعائلاتهم عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك، لتعريف بمعالم الحضارة الفرعونية، وتسليط الضوء على شخصيات مصرية بارزة، كما تم إعداد برنامج تعليم إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة العربية بجميع مهاراتها (كتابة –قراءة - استماع - تحدث) بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر مقسم لمراحل عمرية مختلفة، بجانب 6 معسكرات افتراضية لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين في: كندا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا والسعودية والكويت، ألمانيا والسويد، والإمارات العربية المتحدة.وأشارت إلى أنها تحرص على أن تصل المبادرة إلى كل أسرة مصرية بالخارج، لتظل هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نفخر بها دائمًا.