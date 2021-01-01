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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية»: ضبط عصابة تبيع المخدرات «أونلاين»

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:47 ص
الداخلية
الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجموعة من الأشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تتزعمه سيدة مقيمة بمنطقة المرج، تخصص فى تجميع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية وبيعها بكميات كبيرة لعملائهم دون استشارة طبية، ومزاولة مهنة صيدلي بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل أصحاب تلك الصفحات، وتبين أنهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وضُبط بحوزتهم (6600 قرص، و270 أمبول أدوية مدرجة بجداول المخدرات ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومحظور بيعها بدون استشارة طبية وكذا مهربة جمركيًا وممنوع تداولها بالبلاد- 250 سرنجة جاهزة للحقن تحت الجلد لعلاج السرطان- مبلغ مالى من متحصلات البيع- 4 هواتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائهم- 3 فواتير لشراء الأدوية بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه).

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