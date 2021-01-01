روسيا تسجل 27039 إصابة جديدة بكورونا و536 وفاة

سجلت روسيا 27039 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 5907 حالات في موسكو، فيما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و186336.وقالت السلطات اليوم الجمعة إن 536 شخصًا توفوا جراء الفيروس خلال الليل، مما يزيد إجمالي الوفيات المعلنة رسميًا إلى 57555.