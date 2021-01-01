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مصر

«الإسكان» تعقد ورشة «الفرص والتحديات فى ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة»

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:44 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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- نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يستعرض محاور خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة

- إسماعيل: تحسين جودة مياه الصرف بإنشاء 143 محطة معالجة بكافة أنحاء الجمهورية

- تحسين جودة مصرفي المحسمة وبحر البقر بإنشاء محطتي معالجة بطاقة إجمالية 6.5 مليون م3يوم


قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بأنه تم عقد ورشة عمل بعنوان "الفرص والتحديات في ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة" بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وذلك للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وفى إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وجامعة عين شمس.

وبحسب بيان للوزارة، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، خلال ورشة العمل، محاور استراتيجية القطاع لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أداء مقدمي الخدمات وتعزيز إطار عمل القطاع القومي وتحقيق الاستقلال المالي، وكذا استعراض نسب التغطية الحالية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجمهورية.

كما استعرض، محاور خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث تضمن العرض موقف 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون م3يوم منها محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، وخطة زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه الجوفية، وموقف التوسع وإنشاء ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية بمحافظات الصعيد لعدد 60 محطة معالجة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي بإنشاء 143 محطة معالجة بكافة أنحاء الجمهورية، وتحسين جودة مصرفي المحسمة وبحر البقر بإنشاء محطتي معالجة بطاقة إجمالية تصل إلى 6.5 مليون م3يوم لاستخدام المياه الناتجة في الزراعة، مشيرًا إلي التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، ومنها وزارات الموارد المائية والري، والبيئة، والصحة والسكان.

وأكد إسماعيل، على ضرورة التكامل بين كافة الجهات العاملة بالقطاع، ومنها جهات البحث العلمي والتطوير، والتصنيع والتنفيذ، والتشغيل والصيانة، والتعليم ورفع كفاءة العاملين والجودة والمراقبة، وذلك للتغلب على التحديات والعقبات التي تواجه رؤية تطوير القطاع المستقبلية.

من جانبه استعرض اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الخطة الإستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، والمقسمة إلي 6 خطط خمسية تمتد من عام 2020 وحتى عام 2050، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون م3يوم بتكلفة إجمالية متوقعة 134 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخطة الخمسية الأولي (2020-2025) تغطي إنشاء محطات تحلية بطاقة إجمالية 2866 ألف م3يوم بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).

وأضاف الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنظيمي ومركز تميز بحوث المياه، ضمن فعاليات ورشة العمل، حيث اشتمل البروتوكول على عدة مجالات للتعاون ومنها التدريب وورش العمل التعليمية، وينص البروتوكول على أن يتم تدريب طلاب كلية الهندسة في مواقع محطات مياه الشرب والتحلية ومعالجة الصرف الصحي والصناعي تدريبًا عمليًا بما يخدم احتياجات المناهج الدراسية بالكلية وبما يتوافق مع أنشطة الجهاز التنظيمي، وأيضًا تدريب العاملين الفنيين والمهندسين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعريفهم بالتقنيات الحديثة التي تتصل بنطاق عمل الجهاز.

وأضاف الدكتور محمد حسن، أن المجال الثاني في التعاون يأتى من خلال الاستفادة من البحث العلمي الداعم لاحتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحيث يتبنى الجهاز التنظيمي الرسائل العلمية ومشروعات التخرج لطلبة كلية الهندسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل سويًا في إعداد وتطوير الكودات الخاصة بأعمال المياه والصرف الصحي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكذلك تكوين فرق بحثية مشتركة بين الجهاز وكلية الهندسة لتطوير المنتجات والخدمات في نطاقات العمل التي يقدمها الجهاز التنظيمي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد ورشة العمل، بحضور الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والعقيد وائل إبراهيم، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتورة هدى كمال سوسة، رئيس مركز تميز بحوث المياه، وأساتذة الجامعات وممثلي المراكز البحثية ذات الصلة والشركات المنفذة لمحطات التحلية.
«الإسكان» تعقد ورشة «الفرص والتحديات فى ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة»
«الإسكان» تعقد ورشة «الفرص والتحديات فى ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة»
«الإسكان» تعقد ورشة «الفرص والتحديات فى ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة»
«الإسكان» تعقد ورشة «الفرص والتحديات فى ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة»
«الإسكان» تعقد ورشة «الفرص والتحديات فى ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة»
«الإسكان» تعقد ورشة «الفرص والتحديات فى ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة»

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