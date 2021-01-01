إحالة 3 مسئولين بشركة صناعات غذائية كبرى للجنايات

أحالت نيابة الأموال العامة العليا، 3 مسئولين بإحدى شركات الصناعات الغذائية الكبرى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس 2 مليون و50 ألف جنيه من أموال الشركة الذين يعملون بها.وكشف قرار الإحالة في القضية التي حملت الرقم 147 لسنة 2020، جنايات أموال عامة عليا، أن النيابة العامة تتهم "ماهر.ا"، 59 سنة، مدير الضرائب بإحدى شركات الصناعات الغذائية، و"مصطفى.ح"، 36 سنة، مراجع مالي بذات الشركة، و"حامد.ع"، 36 سنة، محامى بالشركة، لأنهم في غضون عامي (2014، 2015) بدائرة قسم مدينة نصر ثان_ محافظة القاهرة، باختلاس المبلغ المملوك للشركة وصرفه فى غير نشاط العمل وتزوير المحررات الرسمية بأن وضع خاتم مزور ونسبه لمصلحة الضرائب المصرية.وتناول أمر الإحالة شهادة "أيمن.خ"، مدير الشئون القانونية بالشركة الذي أكد أنه بفحص الأوراق تبين اصطناع المتهمين مستندات صرف بعنوان إكراميات للمصالح الحكومية وأذون توريد منسوبة صدورها لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب على المبيعات والاستيلاء على قيم تلك المستندات لنفسهم.كما شهد "رجب.ع"، خبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، أنه تم إثبات 36 إذن صرف كإكراميات حكومية لمطحن الشركة دون وجود مستندات لتسوية هذه الأذون، فضلًا عن تسليم أحد المتهمين مبلغ 100 ألف جنية لتوريده لمصلحة الضرائب المصرية إلا أنه لم يقم بذلك.وأكدت النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي تزوير بصمتي الأكلاشيه المنسوبة صدورها لمصلحة الضرائب المصرية باستخدام طابعة كمبيوتر ملونة.