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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 88 ألف يورو

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 692 القادمة من إسطنبول، اشتبه محمد يوسف، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصري الجنسية قادم من روما ترانزيت تركيا حاول الخروج مسرعًا بحقائبه من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAy" فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على رضا أبوالعزم نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من هيثم محمد مأمور الجمرك، وإبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش الراكب، فتبين وجود 88080 يورو مخبأة في عبوتي علب بسكويت بداخل حقائبه.

و قرر مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 1 لسنة2021، بالواقعة بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.

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