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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وول ستريت جورنال: ترامب يمدد حظر دخول الوافدين حتى نهاية مارس

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:10 م
جريدة الدستور
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مدد البيت الأبيض الحظر المفروض على المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات العمل والبطاقات الخضراء حتى نهاية مارس المقبل، ووضع قرار آخر بشأن سياسة الهجرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القادمة للتعامل معه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر قرارات حظر في أبريل ويونيو الماضيين يراها ضرورية لحماية العمال الأمريكيين من المنافسة الأجنبية، في ظل اقتصاد تأثر بسبب الإغلاق المفروض إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة أن الحظر الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس، ينطبق على المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة على تأشيرة (إتش-1 بي)، والعديد من تأشيرات العمل الأخرى إلى جانب الأشخاص القادمين على البطاقات الخضراء للعمل أو لمّ شمل الأسرة، مشيرة إلى اعتراض العديد من الشركات بشدة على قرار الحظر المفروض على تأشيرات العمل التي تعتمد عليها تلك الشركات لجلب الموظفين إلى مختلف الصناعات من تكنولوجيا واستشارات وغيرها.

وفي أكتوبر الماضي، حققت غرفة التجارة الأمريكية، التي تمثل قطاعًا عريضًا من هذه الصناعات، انتصارًا بصدور أمر قضائى جزئى بشأن حظر التأشيرة في المحكمة، مما سمح للشركات الأعضاء فيها باستئناف جلب الموظفين الأجانب، بيد أنه من غير المعروف كيف سيؤثر تمديد الحظر على أمر المحكمة.

ووفقًا لوول ستريت جورنال، رفض الفريق الانتقالى للرئيس المنتخب جو بايدن الإجابة عن أسئلة حول كيفية تعامله مع الحظر.

ومن ناحية أخرى، قال بايدن إنه سيرفع بعض قيود حظر الهجرة، بما في ذلك الحظر الذي يغطى المهاجرين الوافدين من عدة دول أغلبية مسلمة ودول أخرى.

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