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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:43 ص
انقلاب سيارة في الجزائر
انقلاب سيارة في الجزائر
وكالات
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لقي 20 شخصًا حتفهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة أمس الخميس ببلدية عين أمقل، بولاية تمنراست جنوبي الجزائر، بحسب مصالح الحماية المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر قوله إن الحادث تسبب في تحطم جزئي للسيارة، مشيرًا الى أن أغلب الضحايا من جنسيات إفريقية مختلفة.

ولم يتضح سبب الحادث بعد.

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