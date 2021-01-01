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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

زراعة المنوفية: تطهير 158 كيلو و300 متر من المساقي الخصوصية خلال 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:23 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 158 كم و300 متر من المساقي الخصوصية خلال عام 2020.

وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي المنزرعة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن عملية التطهير شملت عددا من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم بمجموع أطوال15.300كم، ومركز تلا بطول 47.950 كم، ومركز أشمون بطول 56.800 كم، وكذا الشهداء بطول 61.900 كم، بركة السبع بطول 27.350 كم.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جار المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأن إجمالي الإزالات التى تمت فى المهد خلال شهر ديسمبر بلغت 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 2 فدان و22 قيراطا و19 سهما، مشيرا إلى انه بالأمس تم تنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بناحية سمادون وسهواج بأشمون بمساحة إجمالية 390 م 2 عبارة عن طوب ابيض واسمنت.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بمتابعة ورصد أية تعديات مخالفة والتصدى بكل حسم لأعمال البناء المخالف والإزالة الفورية فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظًا على حق الشعب وفرض سيادة القانون تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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