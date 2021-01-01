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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: 2020 شهد تراجعًا حادًا لحرية الصحافة في تركيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
هدير سند
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أظهر تقرير حقوقي أصدرته جمعية الصحفيين الأتراك "TGC"، أمس الخميس، أن عام 2020 شهد مزيدًا من التراجع في حرية الصحافة في تركيا، موضحًا أن الصحفيين في البلاد يتعرضون بشكل متكرر للمضايقات وحملات القمع المستمرة، بحسب صحيفة "تركيش مينت".

وأشار التقرير إلى رفع 361 قضية ضد 86 صحفيًا، وفصل 306 آخرين من وظائفهم في عام 2020، بينما اضطر 97 صحفيًا إلى الاستقالة بسبب تعرضهم لضغوط كبيرة من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفرض الرقابة عليهم من قبل رؤسائهم الموالين للحكومة، فضلًا عن مراقبة وسائل الإعلام المستقلة 368 مرة من قبل المحاكم التركية.

وأضاف التقرير أن هيئة الرقابة الإذاعية التركية، والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون RTÜK فرضت 67 غرامة على المؤسسات الإعلامية، وحكمت بإغلاق محطة تلفزيونية، وأمرت بوقف 49 منصة آخرى، وأصدرت تحذيرات للمحطات التليفزيونية ست مرات في عام 2020.

ونوه التقرير إلى أن "المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون" تنازل عن استقلاليته وأصبح أداة في يد الحكومة لمعاقبة المحطات التليفزيونية التي تنتقد حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، بينما تغض الطرف عن الشكاوى المتعلقة بمحطات التليفزيون الموالية للحكومة.

كما أظهر التقرير أن 62 صحفيًا وقعوا ضحايا للعنف الجسدي في 58 واقعة على مدار عام 2020.

ولفت التقرير إلى أن تركيا احتلت المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي نشرته مراسلون بلا حدود (RSF) في أبريل الماضي، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في سجن الصحفيين في العالم.

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