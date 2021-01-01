وزير الأوقاف: تقديم التهنئة للأخوة المسيحيين «بر» أكدته الإفتاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه كلف جميع وكلاء الوزراء بالمحافظات؛ بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعيادهم.وأضاف «جمعة»، خلال لقائه عددًا من قيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا، في ديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان: أن «هذه التهنئة نوع من أنواع البر بأخوتنا وشركائنا في الوطن، وأمر أكدته دار الإفتاء المصرية، وأن البر والصلة لا علاقة لهما بالإسلام أو غير الإسلام».ومن المنتظر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ فى شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي موضوع الخطبة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".