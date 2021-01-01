وزير الأوقاف: الوزارة حققت أعلى عائد بتاريخها فى 2020

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن الوزارة حققت أعلى عائد في تاريخها عام 2020.وأكد وزير الأوقاف، خلال لقائه عددًا من قيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا في ديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، أن الوزارة حققت عائد مليار و600 مليون جنيه رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن ذلك بنسبة نمو بلغت فى النصف الثانى من العام الجاري أكثر من 20%.ومن المنتظر أن يلقي الوزير خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ويأتي موضوع الخطبة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".