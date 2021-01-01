25 قتيلًا فى هجوم بشرق الكونغو الديمقراطية

قتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا في منطقة بيني التي تشهد اضطرابات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم نسب إلى مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وفق مصادر محلية.وقال دونات كيبوانا المسئول عن إقليم بيني لوكالة فرانس برس "بالأمس (الخميس)، رصدنا مرور أعضاء من مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة وأثناء ملاحقتهم، عثر الجيش على 25 جثة على الأقل لمدنيين في حقولهم ليلة رأس السنة".وأفادت مصادر محلية أخرى بأن حصيلة القتلى "لا تقل عن ثلاثين".