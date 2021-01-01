الصحف البريطانية المشككة بجدوى الاتحاد الأوروبي ترحب بـ بريكست

بعد سنوات من انتقاداتها لبروكسل، احتفلت الصحف البريطانية المشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي بالنصر في أعدادها الصادرة الجمعة، بعد أن أصبح بريكست واقعًا في نهاية 2020، لكن الأصوات المؤيدة للكتلة الأوروبية أشارت إلى "يوم حزن".وعرضت قناتا بي بي سي وسكاي نيوز صورًا مباشرة لساعة بيغ بن في وسط لندن وهي تدق مؤذنة أمس الخميس، اللحظة التي أنهت فيها بريطانيا مرحلة انتقالية استمرت 11 شهرًا وانفصلت نهائيًا عن الاتحاد الأوروبي.واعتبر ذلك نصرًا شخصيًا لسياسيين مثل الشعبوي نايجل فاراج المعارض للاتحاد، والمؤيد لحملة الانفصال في استفتاء 2016 وكتب في تغريدة "إنها لحظة كبيرة لبلادنا، قفزة عملاقة إلى الأمام، حان الوقت للاحتفال # وأخيرًا بريكست".ونشرت ديلي إكسبرس على صفحتها الأولى صورة لجروف دوفر البيضاء المطلة على المانش، مع عنوان يقول "مستقبلنا، بريطانيا خاصتنا مصيرنا".ونشرت صحيفة صن خبر بريكست ضمن مربع في الصفحة الأولى وأوردت تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون عن أن بريكست يمثل لحظة تجديد يمكن فيها للبلاد أن "تطلق بقوة" الابتكار العلمي.ونشرت الصحيفة رسمًا بيانيًا لساعة بيغ بن وعليها حقنة عملاقة تشير إلى منتصف الليل، للترويج لحملتها المطالبة بجيش من المتطوعين للمساعدة في تنفيذ برنامج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبالفعل فإن استطلاعات الرأي تظهر أن الوباء يمثل مصدرًا أكبر للقلق بالنسبة للشعب من قضية بريكست، وعرضت صحف أخرى للروايتين المتناقضتين مع حلول العام الجديد.