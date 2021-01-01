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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب الديون.. سيدة تعرض كليتها للبيع بالمنوفية (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:57 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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في موقف مرير بعد أن تكاثرت عليها الديون والهموم قررت سيدة تبلغ من العمر 50 عاما أن تقف أمام معهد الكبد القومي بالمنوفية لتعرض كليتها للبيع؛ نظرا لظروفها المالية التي باتت عبئا على عاتقها، فهي لا تجد مصدر رزق ولا أحد يحنو عليها.

"كان عندي شقه ملكي، ولكن أنا بجهز بناتي علشان أجوزهم، وكنت بجيب 100 رغيف عيش ابيعهم يوميا علشان يبقوا مصدر رزقي"، هكذا بدأت "منال عبدالعزيز السوداني" حديثها ل"الدستور" مضيفة أن البنوك أصبحت تطاردها في كل مكان، وهو سبب ذهابها أمام معهد الكبد لتعرض كليتها للبيع.

وقالت "منال عبدالعزيز السوداني" والتي تقيم في قرية الروضة بمحافظة المنوفية، إن الزمن قسى عليها وخذلها بعد أن أصبحت وحيده ترعى ابنها العاجز، والذي أصيب في حادث، وطفلة ٦ سنوات تركتها لها إحدى بناتها، التي توفيت في حادث حريق وأحرقت قلب والدتها عليها، فهي تنتظر مصيرين، إما الحبس بمقتضى ديونها التي تراكمت عليها أو الجوع وتشريدها هي ومن ترعى.

وأشارت منال " إلى أن ابنها الذي كان يساعدها بعد إصابته في حادث لم تعد تستطيع تسديد الديون بشكل منتظم منذ ثلاثة أشهر، حيث كان يعمل سائقا على جرار وأصيب في حادث وأصبح قعيد الفراش، قائلة: "ابني عمل حادثة حتى الأشعة على ضهره مقدرتش أعملهاله".

وأكدت أن الديون الواقعة عليها تقدر ب100 ألف جنيه، "جهزت بناتي الإثنين وسترتهم الحمد لله بس الجهاز دا كان كله دين عليا من 6 بنوك، ومش قادرة أدفع القسط علشان ابني كان بيساعدني في الدفع ولما تعب روحت أبيع كليتي"، دا الحل الوحيد اللي فكرت فيه".

وناشدت "نوال" الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدتها والوقوف بجوارها في أزمتها قائلة، "ياريت الريس يقف جنبي ويساعدني، أنا تعبت ومبقتش قادرة، وهو مبيسبش حد من ولاده محتاج إلا ويساعده".

ولفتت إلى أنها عندما ذهبت لمعهد الكبد لتعرض كليتها للبيع أمس الأول، حاول البعض مساعدتها ووفروا لها عملا داخل المستشفى الجامعي، عاملة نظافة في شركة خاصة بمرتب 1400 جنيه لتحاول مساعدة نفسها في سداد الديون، ومساعدة أسرتها أيضا في توفير لقمة العيش.

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