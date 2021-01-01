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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: تعيين 2190 شابًا بالمنوفية فى نوفمبر الماضى

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:20 ص
محمد سعفان،
محمد سعفان،
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2190 شابًا، من بينهم 31 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 5508 شابا باحثًا عن العمل.

وأوضح علي حامد الزقم وكيل المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي- أن المديرية استخرجت 1248 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1167 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 163 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 153 منشأة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 496 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 292 محضرًا، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ331 منشأة لإزالة المخالفات.

وأوضح وكيل المديرية أنه تم عقد 18 ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، كما تم عقد 4 ندوات في مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل.

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