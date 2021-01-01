فتح طريق السويس الصحراوي عقب انتهاء الشبورة المائية

فتحت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة، طريق السويس الصحراوي عقب انتهاء الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.يذكر أن المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، تعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق طريق السويس من الكيلو 61 وحتى الكيلو 109 في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية.وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.