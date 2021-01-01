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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تحصيل 13 مليونًا و915 ألف جنيه مستحقات لمصريين بالسعودية خلال 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:05 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 3 ملايين و353 ريالًا سعوديًا، (أي ما يوازي 13 مليونًا و915 ألف جنيه مصري تقريبًا).

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار «سعد الدين»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، لافتًا إلى أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال العام الماضي 2020 عن توفير 1178 فرصة عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 3292، فضلًا عن اعتماد 30488 إفادة استمرارية عقد العمل تجديد إجازات الموظفين بمصر، وتم اعتماد 1478 إفادة بالراتب.

وبحسب البيان، رجائي، أنه تم خلال العام تسوية 670 شكوى وديا، وإحالة 75 شكوى للقضاء من إجمالي الشكاوى البالغة 745 شكوي، فضلًا عن القيام 44 زيارة ولقاءً واستشارة، والرد على 1776 استفسارًا عبر «واتس آب»، وصفحة المكتب على «فيس بوك» للعمالة المصرية بالرياض.

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