«صورة» تُسقط عصابة «الآثار» بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط أخطر تشكيل للنصب على المواطنين وبيع الآثار الفرعونية المقلدة، بعد إرسال صور فوتوغرافية لهم من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة للقطع المضبوطة حوزتهم، وإيهامهم بكونها أصلية، وبيعها نظير مبالغ مالية كبيرة.وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بإشراف المستشار محمد حته بندب أحد خبراء الآثار؛ لفحص المضبوطات وبيان عمّا إذا كانت أثرية من عدمه.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد تمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين دائري الجيزة التابع لمركز القناطر الخيرية من ضبط أفراد التشكيل.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبفحص السيارة المضبوطة، عثر بداخلها على 8 قطع تماثيل مختلفة الأحجام ذهبية اللون، وعدد 7 جعران ذهبي اللون، وسبيكة ذهبية اللون، و34 قطعة نحاسية مستطيلة الشكل، و5 قطع بيضاوية الشكل ذهبية اللون، و3 قلادات بها تميمة زرقاء، و3 طبق صغير ذهبي اللون، والتي يشتبه في كونها أثرية ومبلغ مالي 40 ألف جنيه، وعدد 3 هواتف محمول.وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين بالاتجار بالآثار المقلدة، عن طريق إرسال صور فوتوغرافية لهم من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة للقطع المضبوطة حوزتهم، وإيهامهم بكونها أصلية وبيعها نظير مبالغ مالية يقتسمونها فيما بينهم.وجرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال القناطر الخيرية، وتولت النيابة العامة التحقيق.