10 إطلالات لـ كيت وميجان تُشبه الأميرة ديانا



تركت الأميرة ديانا بصماتها في نساء العائلة الملكية بعدها أبرزها دوقة كامبرديج كيت ميدلتون، ودوقة ساسكس ميجان ماركل، حيث يشيد كلًا منهما بحماتهما وطريقتها الخاصة في اختيار كل ما يناسبها.

وأوضح موقع BRIGHTSIDE هذه التشابهات بينهما وبين الأميرة ديانا الراحلة.



1. 1985 و2018

لا يعني حضور الاجتماعات الرسمية أن الشخص يلتزم ببدلات مملة، فخلال زيارتها لألمانيا، قامت ديانا بارتداء فستان أسود بأكتاف مفتوحة مع سبنسر تيارا وقلادة من الياقوت والماس، وكانت هدية من سلطان عمان. في عام 2018، كرمت كيت ديانا عندما صممت فستانًا مشابهًا مع Lover’s Knot Tiara وقلادة. تركت الأميرة ديانا بصماتها في نساء العائلة الملكية بعدها أبرزها دوقة كامبرديج كيت ميدلتون، ودوقة ساسكس ميجان ماركل، حيث يشيد كلًا منهما بحماتهما وطريقتها الخاصة في اختيار كل ما يناسبها.وأوضح موقع BRIGHTSIDE هذه التشابهات بينهما وبين الأميرة ديانا الراحلة.لا يعني حضور الاجتماعات الرسمية أن الشخص يلتزم ببدلات مملة، فخلال زيارتها لألمانيا، قامت ديانا بارتداء فستان أسود بأكتاف مفتوحة مع سبنسر تيارا وقلادة من الياقوت والماس، وكانت هدية من سلطان عمان. في عام 2018، كرمت كيت ديانا عندما صممت فستانًا مشابهًا مع Lover’s Knot Tiara وقلادة.



2. 1987 و2019

خلال زيارتها لأكاديمية ساندهيرست العسكرية، جذبت ملابس ديانا الكثير من الاهتمام، كانت ترتدي بدلة بيضاء مزينة بضفادع ذهبية ذات طبلة كبيرة وقبعة على شكل حبة مستديرة، في عام 2019، ارتدت ميجان معطفًا أبيض يشبه الممرضة وقبعة، ذكّرتنا كثيرًا بمظهر ديانا.

3. 1985 و2019 تبدو ناعمة ورقيقة وذلك خلال الجولة الملكية في إيطاليا، اختارت ديانا فستانًا ورديًا وقبعة مطابقة لزيها،و حضرت كاثرين حفلة رويال جاردن في قصر باكنجهام في بدلة أنيقة من نفس اللون، أكملت هذه القبعة الصغيرة الحلوة المظهر بشكل مثالي.



4. 1995 و2018

غالبًا ما كانت ديانا ترتدي ملابس باللون الوردي، في عام 1995 شوهدت وهي تراقب الجنود وهم يرتدون تنورة وسترة باللون الفوشيا مع أزرار. في عام 2018 اختارت ميجان ارتداء إطلالة عصرية على هذا المظهر أثناء زيارتها لمعرض في لندن، حيث كانت بدلتها ذات اللون الوردي الفاتح ذات ياقة وأزرار أيقونية، لكن بدون أكمام وحزام.

5. 1993 و2006

في عام 1993 في ساندرينجهام في يوم الكريسماس، قامت ديانا بإقران الياقة المدورة السوداء وقبعة سوداء عريضة الحواف مع معطف أحمر فاتح، في عام 2006 حضرت كاثرين موكب السيادة وارتدت زيًا مشابهًا جدًا لزي ديانا.

6. 1995 و2018

في عام 1995، شوهدت ديانا في احتفالات الذكرى الخمسين لذكرى VJ Day في لندن وهي ترتدي بدلة تنورة بيضاء مع لمسات سوداء رقيقة وقبعة من نوع هومبورغ. عند حضور Royal Ascot في عام 2018، دفعت ميجان تكريمًا دقيقًا لديانا بفستانها المريح بالأزرار وقبعتها باللونين الأبيض والأسود.

7 . 1995 و2016

أدلى كل من ديانا وكيت بتصريحات من خلال ارتداء فساتين حمراء زاهية أثناء حضور الأحداث، ونحن على يقين من أنهم تمكنوا من لفت الانتباه إلى أنفسهم!

8 . 1996 و2019

خلال زيارتها لباكستان، قدمت الأميرة ديانا احترامها من خلال ارتداء الحجاب الشفاف، عند زيارة جنوب إفريقيا مع هاري، لم تنس ميغان الحجاب أيضًا، والتشابه مع أسلوب ديانا مذهل، أيضًا، لفت كلاهما الانتباه إلى عيونهما باستخدام الكحل والمسكرة.

9. 1990 و2018

في عام 1990، ظهرت ديانا في بدلة متناقضة من تصميم فرانكو موسكينو، لقد أحببت هذا المظهر وارتدته في عدة مناسبات، بعد عدة سنوات كرمت كاثرين حماتها الراحلة بارتداء معطف أحمر بطول الركبة.

10. 1992 و2018

في عام 2018، اختارت ميجان ماركل فستانًا أبيض أنيقًا برقبة رسن لحضور حفل زفافها من الأمير هاري، في عام 1992، شوهدت الأميرة ديانا بمظهر متطابق تقريبًا أثناء حضورها حفل استقبال في سبنسر هاوس في لندن



