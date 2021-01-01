رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

السفر عبر الزمن.. برنامج مستقبلي يدعم قضية المرأة

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:02 ص
برنامج مستقبلي
برنامج مستقبلي
شيماء حمودة
طباعة
مطالب وأحلام يومية قد تتلاشى مستقبليا بسبب سرعة وتطور الحياة، ليكون الحل هو السفر عبر الزمن واستكشاف التوقعات لبناء الحاضر.

وما نفذه برنامج "المرأة في زمن الحرية والمساواة" الذي نظمته مجلة HR Revolution Middle East بالتعاون مع تياترو الإسكندرية من مناقشة قضية المرأة من منظور مختلف ومعاصر، والتعبير عنها في مجموعة من القصص والمقالات، سيتم نشرهم في كتاب واحد.

يقول الدكتور محمود منسي، مستشار في مجال رأس المال البشري وكاتب حاصل على جوائز دولية إن الهدف من البرنامج مناقشة التحديات المستقبلية التي قد تواجهها المرأة بعد تحقيق معادلة المساواة والحرية المطلقة، وقد تم طرح العديد من المواضيع والأسئلة الافتراضية والفلسفية من ضمنها الآتي: " كيف يؤثر صوت المرأة وعملها في المجتمع؟ هل مفهوم المساواة الحالي هو الذي كانت تطمح به المرأة؟ ما هي التحديات الجديدة التي ستواجه تواجها المرأة في المستقبل؟ هل المرأة راضية في زمن المساواة والحرية؟"

وتضمن البرنامج حوار خيالي بين مجموعة من الشخصيات من ضمنها "المجتمع، المرأة، بيئة العمل، البيت، الرجل، الخوف، الطموح" ويختار كل مشارك شخصيتان ويكتب حوار بينهما يناقش قضية المرأة المعاصرة.

من ضمن الحوارات كانت بين "المرأة" و"الخوف" وصراع بينهما وكيف تتغلب المرأة على الخوف ويشهد المجتمع نجاحها بينما تحتفظ بلحظات المعاناة لنفسها، وحوار آخر كان بين "الرجل" و"المجتمع" وفي ذلك السيناريو كان الرجل يؤمن بحقوق المرأة ويتقبل مبدأ المساواة بينما يحاول المجتمع أن ينتقد هذا الرجل ويقلل من شأنه.


يؤكد منسي، على أهمية الكتابة الإبداعية في كل المجالات لأنها تساهم في نشر المعرفة، وتنمية الأفكار، والتواصل مع الآخر، فيعرض رسما بيانيا عن التحديات التي قد تواجه المرأة في المستقبل وبدأ المشاركين بنشاط آخر وكأنهم سافروا عبر الزمن إلى المستقبل من حيث المساواة والحرية المطلقة للمرأة وقاموا بكتابة آرائهم ومشاعرهم على هيئة "مذكرات"، ومن ضمن المواضيع التي تم طرحها والإجماع عليها بأن المرأة المستقبلية ستكتسب حقوق كثيرة ولكنها معرضة لأن تفقد أنوثتها وشغفها بوجود قوانين تحافظ على حقوقها ظاهريًا ولكن في باطن الأمور ربما تكون مازالت مظلومة، وأن الرجل سيعاملها باحترام ومكان العمل يعطيها حقوقها ليس إيمانًا بقدراتها ولكن خوفًا من عدم تطبيق القانون وخوفًا من الجزاءات، بينما تحدث آخرون عن مبدأ المساواة بين النساء وكيف النساء قد يظلمن بعضهن.

السفر عبر الزمن.. برنامج مستقبلي يدعم قضية المرأة
السفر عبر الزمن.. برنامج مستقبلي يدعم قضية المرأة
السفر عبر الزمن.. برنامج مستقبلي يدعم قضية المرأة
السفر عبر الزمن.. برنامج مستقبلي يدعم قضية المرأة
السفر عبر الزمن.. برنامج مستقبلي يدعم قضية المرأة
السفر عبر الزمن.. برنامج مستقبلي يدعم قضية المرأة

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

«الصحة»: 55 وفاة و1418 إصابة جديدة بكورونا

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الصور

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

image description

بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 1- 1-2021

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

تركمانستان تُحارب فيروس كورونا بـ«نبتة الحرمل»

عرض ضوء في لندن تكريمًا للعاملين بقطاع الرعاية الصحية

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»