السفر عبر الزمن.. برنامج مستقبلي يدعم قضية المرأة

مطالب وأحلام يومية قد تتلاشى مستقبليا بسبب سرعة وتطور الحياة، ليكون الحل هو السفر عبر الزمن واستكشاف التوقعات لبناء الحاضر.وما نفذه برنامج "المرأة في زمن الحرية والمساواة" الذي نظمته مجلة HR Revolution Middle East بالتعاون مع تياترو الإسكندرية من مناقشة قضية المرأة من منظور مختلف ومعاصر، والتعبير عنها في مجموعة من القصص والمقالات، سيتم نشرهم في كتاب واحد.يقول الدكتور محمود منسي، مستشار في مجال رأس المال البشري وكاتب حاصل على جوائز دولية إن الهدف من البرنامج مناقشة التحديات المستقبلية التي قد تواجهها المرأة بعد تحقيق معادلة المساواة والحرية المطلقة، وقد تم طرح العديد من المواضيع والأسئلة الافتراضية والفلسفية من ضمنها الآتي: " كيف يؤثر صوت المرأة وعملها في المجتمع؟ هل مفهوم المساواة الحالي هو الذي كانت تطمح به المرأة؟ ما هي التحديات الجديدة التي ستواجه تواجها المرأة في المستقبل؟ هل المرأة راضية في زمن المساواة والحرية؟"وتضمن البرنامج حوار خيالي بين مجموعة من الشخصيات من ضمنها "المجتمع، المرأة، بيئة العمل، البيت، الرجل، الخوف، الطموح" ويختار كل مشارك شخصيتان ويكتب حوار بينهما يناقش قضية المرأة المعاصرة.من ضمن الحوارات كانت بين "المرأة" و"الخوف" وصراع بينهما وكيف تتغلب المرأة على الخوف ويشهد المجتمع نجاحها بينما تحتفظ بلحظات المعاناة لنفسها، وحوار آخر كان بين "الرجل" و"المجتمع" وفي ذلك السيناريو كان الرجل يؤمن بحقوق المرأة ويتقبل مبدأ المساواة بينما يحاول المجتمع أن ينتقد هذا الرجل ويقلل من شأنه.يؤكد منسي، على أهمية الكتابة الإبداعية في كل المجالات لأنها تساهم في نشر المعرفة، وتنمية الأفكار، والتواصل مع الآخر، فيعرض رسما بيانيا عن التحديات التي قد تواجه المرأة في المستقبل وبدأ المشاركين بنشاط آخر وكأنهم سافروا عبر الزمن إلى المستقبل من حيث المساواة والحرية المطلقة للمرأة وقاموا بكتابة آرائهم ومشاعرهم على هيئة "مذكرات"، ومن ضمن المواضيع التي تم طرحها والإجماع عليها بأن المرأة المستقبلية ستكتسب حقوق كثيرة ولكنها معرضة لأن تفقد أنوثتها وشغفها بوجود قوانين تحافظ على حقوقها ظاهريًا ولكن في باطن الأمور ربما تكون مازالت مظلومة، وأن الرجل سيعاملها باحترام ومكان العمل يعطيها حقوقها ليس إيمانًا بقدراتها ولكن خوفًا من عدم تطبيق القانون وخوفًا من الجزاءات، بينما تحدث آخرون عن مبدأ المساواة بين النساء وكيف النساء قد يظلمن بعضهن.