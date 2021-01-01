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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رحمة تطرح «يا صباحين وحبة» (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:01 ص
المطربة رحمة
المطربة رحمة
محمد مجدي
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طرحت المطربة المصرية رحمة أغنية جديدة حملت عنوان "يا صباحين وحبة"، علي موقع "يوتيوب"، والأغنية كلمات ولحن رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر.

وتقول كلماتها: "يا صباحين وحبه ع الناس اللي حبه تقرب ما بنا بود ومحبة.. ناس قلوبها صافية ونفوسها جميلة راضية.. عايزاك تعيش حياتك.. بحب ونفس راضية.. ياه محلى الحياة طول ما انت عايش تبتسم في لمة حبايب ولقمة حلوة بتتقسم.. الله علي الوشوش في ضحكة رايقة بتترسم".

وأعلنت رحمة عن استمرارها في اعادة طرح أعمالها القديمة بتوزيع عصري مع فيديو يحمل صورتها وكلمات الاغنية، لتوثيق كل ألبوماتها الغنائية للجمهور على قناتها على "يوتيوب" بالإضافة إلى تحضيرها مجموعة من اغاني "السينجل" العاطفية سيتم طرحها تزامنا مع فصل الربيع القادم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمالها أغنية «يا معلم» ذات الطابع الشعبي البلدي وهو لون جديد عليها حققت به نجاح كبير حيث تخطى عدد مشاهدي الكليب مليون ونصف مشاهدة في مدة قصيرة.

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