بدء تقديم طلبات الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2018

يبدأ اليوم الجمعة أول أيام العام الجديد، أول أيام تقديم طلبات الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.كانت قد أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2018.ووضعت الأمانة العامة شروطًا للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 27 يناير وهو آخر يوم لسحب الملفات.3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.4- أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.وتقدم الطلبات عبر الموقع الرسمي للهيئة (www.ap.gov.eg) في الفترة من 1 يناير 2021 حتى 15 يناير 2021، وذلك بإدخال المتقدم البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.