«الصحة العالمية»: أكثر من 81 مليون إصابة بـ«كورونا» خلال 2020

قالت منظمة الصحة العالمية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لعام 2020، بلغ 81 مليونًا و475 ألفًا و53 شخصًا.وأضافت المنظمة، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ مليونًا و798 ألفًا و50 شخصًا، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات سُجل في الأمريكتين، تليها على التوالي كل من أوروبا وجنوب شرق آسيا، ثم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأخيرًا دول غرب المحيط الهادي.ولفتت الصحة العالمية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مقدمة الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا، تليها الهند والبرازيل، ثم روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين، وأخيرًا المكسيك.