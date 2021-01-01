البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة الميلادية بدير الأنبا بيشوي

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الجمعة صلاة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.شاركه في صلاة القداس الإلهي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا بافلي أسقف عام الإسكندرية؛ والأنبا أكليمنضس أسقف ألماظة ومدينة نصر؛ إلى جانب عدد من شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دون حضور شعبي.وتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COCchannel على شبكة الإنترنت، والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.واحتفلت الكنائس المصرية المختلفة، أمس الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، بإجراءات احترازية مشددة، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.