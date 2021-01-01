إنقاذ حياة طفلة بعملية جراحية داخل مستشفى الكرنك في الأقصر

قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، إنه تم إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة عمرها سنة و4 أشهر.وأضاف «عمر» أن الطفلة تُعاني من عيب خلقي بالأمعاء الدقيقة، ما تسبب في انسداد معوي وانتفاخ البطن، وتدهور حالتها.ولفت إلى أن فريقًا طبيًا بقسم الجراحة أجرى عملية جراحية دقيقة واستئصال جزء كبير من الأمعاء وتوصيلها، منوهًا بأن الطفلة الآن في حالة جيدة، وهى متواجدة داخل قسم الجراحة للمتابعة وتلقي العلاج.