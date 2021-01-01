أسرة الراحل حاتم علي تتجه لمسجد الحسن بدمشق للصلاة عليه

اتجهت عائلة المخرج الراحل حاتم علي منذ قليل لتشيع جنازته من مستشفى الشامي في دمشق، إلى ساحة مسجد الحسن في منطقة أبو رمانة، وذلك قبل الاتجاه إلى مقابر العائلة في "باب الصغير"، وظهر بصحبة أسرة الراحل عدد من الفنانين السوريين وأصدقاء الراحل، وذلك بساحة المستشفى قبل أن يتجه الجثمان للصلاة عليه، إلى أن ينقل لمثواه الأخير.وقدم الراحل علي 49 عملا فنيًا، من ضمنها "فارس في المدينة 1997"، "مرايا 1998 - 1999"، "الفصول الأربعة 1999 – 2002، وغيرهما، وقدم في مصر عدة أعمال من ضمنها "تحت الأرض" لأمير كرارة ودينا الشربيني، "حجر جهنم" لكندة علوش وشيرين رضا وإياد نصار، "كأنه امبارح" لرانيا يوسف وأحمد وفيق، وآخر أعماله "أهو ده اللي صار" عام 2019.