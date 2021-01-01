باحثة: الإخوان أسوأ عناصر جماعات الإسلام السياسي في تاريخ فرنسا

قالت الكاتبة والباحثة الفرنسية "آن إليزابيث موتيت"، إن جماعة الإخوان هي "أسوأ عناصر جماعات الإسلام السياسي" التي تسللت إلى فرنسا منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، لافتة إلى أن الجماعة تمكنت من اختراق الجاليات الإسلامية في البلاد، البالغ عدد سكانها 6-7 ملايين نسمة.وأشارت، في ندوة عبر الإنترنت لـ"منتدى الشرق الأوسط" (ميدل آيست فورم)، إلى أن الذي ساعد على انتشارهم هو الدعم اللوجستي التي تلقته من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشن هجماتهم الإرهابية على البلاد، مضيفة أن تركيا استغلت حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد جماعات "الإسلام السياسي" المتطرفة، لمهاجمة باريس وإتهامها بـ"‘إهانة الإسلام" لأنه كان غاضبا منها بسبب دفاعها عن اليونان في نزاعها مع أنقرة.ودافعت الكاتبة عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا لمحاربة التطرف، في إطار توجهات ماكرون ضد ما سماه "الانفصالية الإسلامية"، وعلى رأسها تعزيز المبادئ الجمهورية عبر محاربة "التطرف الإسلامي" الذي تنشره الإخوان وغيرها من الجماعات المتشددة.واستنكرت "موتيت" جميع الانتقادات التي وجهت إلى ماكرون من قبل أجهزة متعددة في وسائل الإعلام الدولي، والتي "اتهمته بأنه كاره للإسلام، وعنصري، ومتعصب"، مضيفة إن موطنها فرنسا "بلد عرف الإرهاب لفترة طويلة جدا" ويتفهم التهديد الذي تمثله الجماعات المتطرفة التي تتحدث باسم الدين.وتابعت "بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، شهدت البلاد المزيد من التفجيرات وقطع الرؤوس، وهي الظاهرة التي أصبح الجميع للأسف مألوفًا لها الآن".وأوضحت أن رغم نجاح جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، في اختراق الجاليات المسلمة الفرنسية، إلا أن غالبية المسلمين في فرنسا بشكل عام لا يثقون في تلك الجماعات من ويريدون الاندماج في المجتمع الفرنسي، ويحترمون مبادئ الجمهورية الفرنسية.وفي ختام حديثها قالت "موتيت": "يدعم الشعب الفرنسي حكومة ماكرون ورده القوي على إرهاب الإسلام السياسي، علاوة على ذلك، حرص الرئيس ماكرون في خطابه عن الانفصالية على التمييز بين غالبية المسلمين الفرنسيين والإسلاميين المتطرفين، لكن للأسف أصبحت الآن كلمة (الإسلاموفوبيا) سلاحًا فعالًا لإسكات أي انتقاد للتطرف الديني".وكان الرئيس ماكرون قد أعلن في أكتوبر الماضي عن ميثاق جديد يرفض النفوذ الأجنبي ويلتزم بالمثل "الجمهورية" المستنيرة للأمة الفرنسية، على أن يكون هذا المثياق هو المفتاح الذي يلزم الأئمة الفرنسيين بقبول قوانين الدولة العلمانية والمساواة بين الجنسين والعرقية، وذلك في أعقاب قطع رأس المدرس الفرنسي صموئيل باتي على يد متطرف وقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين على كنيسة في نيس.