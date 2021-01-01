رئيس مرور الوادي الجديد يستقبل المسنين وذوي الهمم بمكتبه للتسهيل عليهم

أصدر النقيب إيهاب زغلول رئيس وحدة مرور الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تعليمات عاجلة بتسهيل جميع الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وعدم انتظارهم أي طابور والتوجه مباشرة إلى مكتبه لإنهاء إجراءات الترخيص دون الوقوف على أي شباك في لفتة إنسانية تعودنا عليها من رجال الشرطة الشرفاء، تحت رعاية اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، وبتوجيهات العقيد محمد سيف مدير إدارة المرور بالوادي الجديدحيث تم تكريمه من وزير الداخلية ومدير أمن الوادي الجديد ضمن الضباط المتميزين في العمل، فالجميع يطلق عليه "شرطي بدرجة إنسان" لحسن معاملته الجمهور، حيث يحرص على مقابلة كبار السن وذوي الإعاقة ويساندهم حتى باب مكتبه ويقدم لهم تيسيرات وإزالة العقبات حتى إنهاء كافة الإجراءات والفحوصات اللازمة لجميع مركباتهم.