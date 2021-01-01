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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: إجراء أكثر من 100 تمرين تكتيكي رغم جائحة كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت وزارة الدفاع الروسية النقاب عن تنفيذ أكثر من 100 تمرين تكتيكي وتدريب تكتيكي خاص بالتعاون بين وحدات الهندسة اللاسلكية ووحدات القوات الجوية في الجيش الروسي العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن حوالي ثلث هذه التدريبات، جرت في ميادين التدريب أشولوك وتيلمبا وبيمبوي، بحسب قناة "آر تي العربية" الروسية.

وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي اكتشف العام الماضي حوالي 2900 طائرة مقاتلة و1100 طائرة استطلاع، عند اقترابها من الحدود الروسية.

وكانت روسيا أعلنت العام الماضي عن أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعزز وجودها العسكري بالقرب من حدود روسيا في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي، حيث زادت من كثافة الاستطلاع الجوي على حدود روسيا بنسبة 20 بالمائة، كما أن عددًا من السفن الحربية التابعة للناتو دخلت البحر الأسود وبحر البلطيق وبارنتس عدة مرات، وزاد نشاط الطيران الاستراتيجي الأمريكي بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تسبب في زيادة حدة التوتر بين الجانبين.

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