وزيرة التجارة تستعرض ترتيبات معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات

عقدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء النقل، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية، وشركة ايجاس، والذي تناول الإعداد لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن المعرض يتضمن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية، ويستهدف التوعية ببرامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء أيضا.وأضافت الوزيرة أن أهم الفعاليات المقترحة للمعرض تتضمن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل ونماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات العالمية لاستعراض تجارب الإنتاج وبحث سبل التعاون المقترحة ويتضمن المعرض أيضًا جناح خاص للوزارات والبنوك وشركات التأمين، لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها، كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات إتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.وأوضحت أن الجهات التي ستشارك بالمعرض تتضمن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والنقل، والداخلية، والبترول، والإنتاج الحربي، إلى جانب البنك المركزي، وعدد من والبنوك التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العربية للتصنيع.ومن جانبه أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، حرص البنك على دعم هذه المبادرة القومية وذلك من خلال إتاحة تمويل بفائدة ميسرة لمن يرغب في شراء سيارة تعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب دعم عملية إنشاء محطات الغاز الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه سيتم التنسيق مع البنوك للمشاركة في هذه المبادرة وإتاحة التمويل اللازموبدورها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية الترويج لهذا المعرض على المستويين المحلي والعالمي باعتباره جزء من خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف الاستفادة من كافة المبادرات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري، مشيرةً إلى أهمية اعتبار المعرض برنامج قومي يركز على أسلوب حياة وتوجه دولة نحو النقل المستدام.فيما قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ستشارك في المعرض بنماذج لعربات مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل إلى جانب سيارات تعمل بالكهرباء، حيث تمثل هذه النوعية من المركبات أحد توجهات الدولة المصرية لاستخدام أحدث التكنولوجيات في وسائل النقل بهدف الحفاظ على البيئة وتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.