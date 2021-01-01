بهاء سلطان يتصدر «تويتر» بعد ظهوره في «صاحبة السعادة»

تصدر المطرب بهاء سلطان تريندات السوشيال ميديا وبالأخص "تويتر"، وذلك عقب ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.وبدأ مستخدمو السوشيال ميديا في تداول مقطع فيديو لابتهالات ينشدها بهاء سلطان من خلال الحلقة، وذلك احتفالًا بنهاية العام وبداية عام جديد 2021.وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي قررت الاحتفال بليلة رأس السنة بتنظيم سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، باستضافة النجوم: روبي وبهاء سلطان وويجز.