«شعراوي»: المرحلة المقبلة ستشهد تسويقًا لمشروع العائلة المقدسة

أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والمحافظين وكل الجهات المسئولة الأخرى وعلى رأسها مجلس الوزراء والكنيسة القبطية، بسبب مجهوداتهم في مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، منوهًا بأنه ما كان لهذا العمل المشترك أن يحقق أهدافه بدون تضافر تلك الجهود.وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة القادمة ستشهد عملية الترويج والتسويق لهذا المشروع المهم ووضع الخطط الاستثمارية، وهى المرحلة التى ستبدأ بعد إطلاق المسار خلال الأشهر القليلة القادمة.وأشار "شعراوي" إلى رسالة الشكر التي تلقاها عبر خطاب موقع بشكل مشترك بين وزيرة الثقافة المكسيكية وسكرتير عام منظمة المدن، والحكومات المحلية الدولية UCLG World، والذي تم خلال الإشادة بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، وتقديم شهادة تقدير للمشروع تقديرًا للجهد المبذول من الوزارات والمحافظات المصرية.ولفت إلى أن هذا التقدير والإشادة هو خير دليل لترقب المجتمع الدولي لهذا المشروع الهام، وسيتم متابعة الاستعدادات التي ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وكل الجهات المعنية لخروج المشروع بالصورة اللائقة وفى احتفالية لائقة باسم مصر عالميًا، وأشاد بالجهود التي تم القيام بها من كل الجهات رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وإنجاز أعمال تطوير نقاط المسار بنسبة إنجاز كبيرة قبل نهاية العام الجاري.