شفاء 4 مصابين بكورونا من أسرة واحدة في الوادي الجديد

خرجت أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد من مستشفى العزل بالداخلة العام التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بعد شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد احتجازهم لنحو 8 أيام داخل المستشفى، وسط احتفالات من الطاقم الطبى والتمريض داخل العزل.واحتفل الأطباء والطاقم الطبي مع الأسرة المصابة، والتقطوا الصور السيلفى التى جمعت الأسرة بالطاقم الطبى المشرف على علاجهم، وذلك قبل لحظات مغادرتهم المستشفى وشفائهم من الإصابة بفيروس كورونا.حيث وجه "م.ف" أحد الأشخاص المتعافين رسالة شكر وعرفان للدكتور محمد رشاد جبالي مدير مستشفي الداخلة العام، والدكتور مصطفى عبدالصبور وكيل المستشفى، ورجال الجيش الأبيض المخلصين من أطباء وطاقم تمريض وعمال بقسم العزل لما يقدمونه من تضحيات لمواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدًا على عمل مسحات لهم يوميًا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقًا لبروتوكول العلاج المصري.ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بالوادي الجديد، تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.