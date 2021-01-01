وزير التنمية المحلية: تقديم أهم مشروع تراثي للشعب خلال الفترة المقبلة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والمتابعة المستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لخروجه في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم.وقال «شعراوي»، إن حجم الإنجاز الذي تحقق في نقاط المسار الـ25 بالمحافظات الثمانية خلال الفترة الماضية؛ يأتي تعبيرًا ودليلًا على حرص كل الوزارات والمحافظات والجهات الرسمية في الدولة على التعاون والتنسيق مع الكنيسة القبطية لخروج هذا المشروع في أفضل صورة ممكنة.وأشار: إلى أنه «مع بداية العام الجديد، يمكن أن نُقدم للشعب المصري واحدة من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري خلال الست سنوات الماضية، في إطار جهد تنموي شامل يتم وفقًا لاستراتيجية شاملة ومحكمة تم وضعها من قبل الرئيس السيسي ويتابعها بنفسه».وأوضح وزير التنمية المحلية، أن «مسار العائلة المقدسة كان وسيظل دلالة على مكانة مصر كحاضنة للتراث العالمى والتاريخ والثقافة، مما ساهم في تشكيل وجدان الإنسانية»، لافتًا إلى أن «هذا المشروع سيكون له مكانة سياحية ودينية تعلى من القيم النبيلة وتنمى التراث العالمى وتدعم المجتمعات المحلية بالمحافظات وتضيف لرصيد مصر الحضاري».