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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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بعد إصابتها بكورونا.. رسالة صابرين لجمهورها بمناسبة 2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:27 ص
صابرين
صابرين
هبه محمد
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نشرت الفنانة صابرين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهنأت جمهورها بمناسبة العام الجديد.

وعلقت الفنانة قائلة "سنة جديدة وسعيدة ومشرفة وكل أيامكم القادمة جميلة مثل قلوبكم وكل اللي بيتمنالي أمنية ربنا يرزقه بمثلها".

وكانت الفنانة صابرين قد أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت في منشور لها قائلة "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

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