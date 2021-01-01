بعد إصابتها بكورونا.. رسالة صابرين لجمهورها بمناسبة 2021

وكانت الفنانة صابرين قد أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت في منشور لها قائلة "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".







نشرت الفنانة صابرين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهنأت جمهورها بمناسبة العام الجديد.وعلقت الفنانة قائلة "سنة جديدة وسعيدة ومشرفة وكل أيامكم القادمة جميلة مثل قلوبكم وكل اللي بيتمنالي أمنية ربنا يرزقه بمثلها".