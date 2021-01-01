وزير التنمية يلتقي أعضاء لجنة مسار العائلة المقدسة عبر الفيديو كونفرانس

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لأعضاء اللجنة الدائمة المشرفة على مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.حيث شارك في الاجتماع كل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من نواب المحافظين، المنيا والغربية والقاهرة والشرقية وسكرتيري عموم المحافظات، الثمانية لنقاط المسار الـ25 وهي ( القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء) وطارق كمال مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء وعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وممثلى الكنيسة القبطية وجهاز التنسيق الحضارى وممثلى وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار ومسئولى ملف مسار العائلة المقدسة بالمحافظات وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.وفى بداية الاجتماع وجه اللواء محمود شعراوى، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وممثلى الكنيسة القبطية الحاضرين للاجتماع وجميع الإخوة الأقباط من أبناء الشعب المصرى بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والعام الميلادى الجديد.كما أعرب "شعراوى" عن تقديره لما صدر من الكنيسة من كتاب وفيلم وثائقى بـ6 لغات عن مسار العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع القومى من النواحى السياسية والتراثية والدينية والثقافية والسياحية للدولة المصرية.